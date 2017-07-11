Активисты ОНФ проверили ход реализации проекта благоустройства дворов в Пскове

14:36, 14 июля 2017, ПАИ

Эксперты Центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды в Псковской области провели встречи с жителями домов на улицах Поземского, Люксембург, Киселева и в переулке Машиниста в Пскове, которые в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» получили возможность благоустроить свои дворовые территории в 2017 году. В ходе разговора с гражданами активисты ОНФ оценили информационную работу муниципальной общественной комиссии, обсудили вопросы участия граждан в разработке дизайн-проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Представители ОНФ выяснили, что не все горожане знают о программе и проинформированы о перечне работ. К примеру, жители дома № 9 в переулке Машиниста рассказали, что их поставили перед фактом, что во дворе будет отремонтировано асфальтовое покрытие вдоль дома и водостоки, а также оборудована парковка.

Жильцы дома № 85 на улице Поземского принимали участие в обсуждении проекта благоустройства. О программе они узнали от депутата городской думы по своему округу, элементы благоустройства выбирали коллективно: по желанию жильцов во дворе дома будет организована парковка и оборудована пешеходная дорожка. Жильцы соседнего дома рассказали о необходимости установить скамейку и снести старые тополя, которые могут при шквалистом ветре упасть на их дом.

Жильцы домов № 18 на улице Киселева и № 23 на улице Розы Люксембург сообщили общественникам, что проинформированы о программе и предложенный перечень работ одобрили. В него включены ремонт асфальтового покрытия и оборудование парковочных мест.

«Необходимо наладить более широкое информирование граждан о проекте «Формирование комфортной городской среды» и организовать тесный контакт с жителями тех дворов, которые участвуют в программе благоустройства. Зачастую жильцы не знают, куда обращаться с возникшими вопросами, не знают, какие работы входят в перечень. Многие не осведомлены о том, что проект долгосрочный и продолжится в 2018–2022 годах. Кроме того, необходимо выработать единый подход при формировании муниципальных программ на следующий период. Стоит отметить, что в областном центре благоустройство дворовых территорий будет реализовываться на основании проектной документации, ранее разработанной по заказу администрации муниципалитета», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Активисты ОНФ держат на контроле ход работ в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В Псковской области на реализацию проекта благоустройства из федерального и регионального бюджетов выделено более 150 млн руб.