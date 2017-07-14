Старинный дворянский парк в Островском районе будет отреставрирован

14:25, 14 июля 2017, ПАИ

В Островском районе планируется восстановить парк старинной дворянской усадьбы Гораи. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета, во время посещения Горайской волости глава администрации Островского района Дмитрий Быстров обсудил этот проект с директором Горайского отделения МБОУ «Крюковская средняя школа» Мариной Ляшкевич.

По словам Марины Ляшкевич, для многих поколений выпускников Горайской школы и старожилов деревни парк остался в памяти любимым местом уединения, там проводились праздничные мероприятия и выпускные вечера. Учителя и учащиеся школы в меру сил и возможностей пытаются сохранить то, что осталось от старинного парка.

«Мы разработали проект и победили в областном конкурсе «Туризм добрых дел». Восстановление инфраструктуры старинного парка и возвращение ему былой красоты – один из элементов нашего проекта. Мы считаем, что как памятник истории и культуры, парк нуждается в срочной реконструкции. Прежде всего нужно провести мелиоративные работы и потом заняться восстановлением исторических объёмно-пространственных композиций. Уже этим летом на восстановительные работы мы пригласили к себе волонтёров. На наш призыв откликнулись ученики школы № 7 города Острова и студенты областной Академии туризма. Ребята трудились очень дружно, весело и с полной самоотдачей. К сожалению, одних волонтёрских усилий для проведения всего комплекса работ недостаточно», - показывая былую достопримечательность старого парка, обратилась к главе районной администрации директор школы.

«Восстановленный Горайский парк стал бы гордостью и настоящим брэндом не только нашей волости, но и всего района. Очень бы хотелось, чтобы на этот проект обратил внимание район и область», - поддержал Марину Ляшкевич глава волости Анатолий Цыганков.

«Конечно, такая изюминка островской земли не должна исчезнуть окончательно. Это одна из лучших и привлекательных частей нашей истории и культуры. Сейчас состояние парковой зоны таково, что полумерами здесь не отделаешься. Для включения территории Горайской усадьбы в туристический кластер Псковской области нужен полный комплекс работ: проект по восстановлению ландшафтного дизайна, окультуривание деревьев и кустарников, чистка пруда, благоустройство пешеходных зон и рекреационного пространства. Все это очень затратно и будем реалистами для местного бюджета в настоящее время неподъёмные. Мы не говорим о том, что будем сложа руки ждать лучших времён. Давайте действовать разнонаправленно, но с одной целью. Во-первых, продолжим поддерживать хотя бы частичный порядок, убирать мусор и точечно благоустраивать какие-то уголки. Волонтёрам за этот труд большое спасибо! Во-вторых, постараться войти с этим проектом в программу приграничного сотрудничества. Плюс проработать варианты получения инвестиций по федеральным программам культурного и исторического наследия. Думаю, что совместными усилиями у нас что-то получится и в обозримом будущем островичи и туристы смогут посетить Гораи и оценить великолепие возрождённого старинного парка», - сказал Дмитрий Быстров.

Бывшая дворянская усадьба находится в 25 километрах к югу от города Острова (Псковская область), на автостраде Санкт-Петербург – Киев. В конце XVIII века Гораи принадлежали Агафье Коновницыной, в замужестве Корсаковой. После смерти мужа горайские земли отошли её дочери - Марии Корсаковой, чьим избранником стал полковник Александр Лорер – герой Аустерлица и Ледового похода в Русско-шведской войне.

В своём поместье Лореры заново отстроили дом и разбили парк. Строительство усадьбы стиле Александровского ампира и разбивка парка были закончены в 1816-1817 годах.

В настоящее время из композиционной структуры парка хорошо сохранились террасы итальянского типа с уступами наклонных плоскостей вместо лестниц и разросшимися шпалерными липами по бровкам террас.Также уцелела большая часть аллейных и рядовых посадок, пейзажные группы.

Указом президента РФ от 20 февраля 1995 года № 176 усадьбе придан статус памятника истории и культуры федерального значения.