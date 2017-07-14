Партия № 5

21:41, 14 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 14 июля, депутаты Псковской городской Думы пятого созыва собрались на свою последнюю очередную сессию. Да, формулировка действительно выходит странная, но очередных сессий в истории этого состава депутатского корпуса больше не будет, а вот внеочередную встречу глава Пскова Иван Цецерский не исключил. Несмотря на то, что вроде бы закончилась парламентская пятилетка, никакого подведения итогов «со слезами на глазах» не случилось, было самое обычное заседание с самыми обычными вопросами из жизни города.

Экзамен для градостроителя

Главный архитектор Пскова – начальник Управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Сергей Кондратьев, хоть и присутствует почти на каждой сессии гордумы, не часто балует депутатов своими выступлениями. Сегодня же ему пришлось отчитаться о работе за 2015-й 2016-й годы.

Если коротко, то за отчётный период возглавляемое им управление готовило и утверждало проекты, - от застройки микрорайонов до внешнего вида киосков, - контролировало ремонты фасадов исторических зданий и размещение рекламных конструкций, вело работу с правообладателями объектов культурного наследия, с застройщиками, и участвовало в различных профильных заседаниях. В числе конкретных дел Сергей Кондратьев назвал разве что подготовку проекта новых правил благоустройства и поправок в Генеральный план Пскова. При этом он заверил, что вся деятельность Управления направлена на то, чтобы Псков развивался как экономический центр, был комфортным для его жителей и сохранился как город с богатой историей.

«Мы всегда открыты для конструктивной критики и с благодарностью принимаем её», - завершил выступление Сергей Кондратьев.

После этого депутаты просто завалили его вопросами. Одним из проблемных мест города оказались дома 3, 5 и 7 по улице Труда, при том, что в ходе доклада архитектор сообщил, что по этим объектам собственнику "даны рекомендации".

«Может заставить собственника хотя бы забором закрыть эту территорию?» - спросил депутат Валерий Лесников, предложив обозначить сроки решения вопроса и штрафовать, если ограда так и не появится.

Парламентарий Дмитрий Барабанов обратил внимание на то, что территория этих домов на улице Льва Толстого превратилась в помойку, а ещё рассказал, что строения угрожают безопасности псковичей. По его данным, буквально минувшей ночью с одного из домов слетел кусок крыши и приземлился на тротуар.

«Дайте чёткий ответ, когда владелец наведёт порядок», - потребовал народный избранник. Сергей Кондратьев пообещал решить вопрос в течение месяца. «То есть 14 августа», - обозначил срок Дмитрий Барабанов. Главный архитектор, похоже, не обрадовался, что его поняли так буквално, но на всякий случай спорить не стал.

Депутата Григория Турчина волновал вопрос изменения высотности зданий с 10 до 18 этажей на границе исторического Пскова. Главный архитектор города пояснил ему, что если участок отнесён к высотной застройке, то это ещё не значит, что на всей зоне будут стоять многоэтажки. По его словам. есть ещё и видовые коридоры, и если здание попадает в него, то его этажность будет ограничена.

Парламентарий Константин Болотин напомнил о пустыре на улице Печорской в районе так называемой «ямы», который много лет огорожен забором, теперь уже частично повалившимся.

На это Сергей Кондратьев ответил, что ранее там планировалось размещение торговых объектов, но теперь это потеряло актуальность, а отдавать площадку под жилую застройку «неправильно». По новой идее там предполагается возвести медицинское учреждение, которого не хватает жителям Завеличья. «В этом месте у нас сегодня концентрируется высокая плотность населения и потоки общественного транспорта, поэтому больному человеку туда добраться легко», - добавил архитектор и заметил, что это один из немногих маленьких участок в Пскове, подходящих для размещения медучреждения.

Депутаты спросили о сроках, в которые хотя бы будет наведён порядок на пустыре. Тут на помощь Сергею Кондратьеву пришёл глава администрации города Игорь Калашников, заявивший, что до конца июля территория будет приведена в порядок.

Народная избранница Елена Полонская задала сразу серию вопросов, в том числе о свалке строительного мусора на улице Кузбасской дивизии в районе Перинатального центра, а заодно о состоянии проезжей части в этом месте.

«Мы это проверяем, готовится замечание застройщику и подрядчику, чтобы был наведён порядок, - сообщил архитектор. – Улица Кузбасской дивизии сложная, имеющая свою историю. Скоро её значение возрастёт, потому что она транспортный дубль улицы Коммунальной и Рижского проспекта. К 2019 году здесь произойдут значительные изменения».

Ещё одна проблема, поднятая Еленой Полонской, - это благоустройство территорий возле магазинов, открывающихся на первых этажах блочных пятиэтажек. «Ни один владелец магазина не выполнил обещаний, данных собственникам жилья, когда собирал подписи для получения разрешения на перевод жилого фонда в нежилой», - сказала она. Сергей Кондратьев пообещал разобраться в вопросе.

Парламентарий Артур Гайдук обратил внимание на недостроенное здание недалеко от станции Скорой медицинской помощи. Архитектор сообщил, что принадлежит оно Псковской инвестиционной компании. «Там есть интерес по освоению этой территории, участок там довольно большой и были разные варианты его использования. Не знаю, на чём остановятся», - добавил он.

Глава Пскова Иван Цецерский призвал главного архитектора Пскова выехать в Шабаны. «Там выдали земельные участки многодетным, и теперь идут драки: были канавы для отведения воды, теперь они перекопаны. Эти моменты тоже в вашем ведении», - подчеркнул он.

Далее последовало длинное эмоциональное, со словами типа «блин», выступление намеревающегося баллотироваться в следующий созыв гордумы руководителя общественной организации инвалидов «Ковчег» Федора Постнова. Он в разных формах пытался донести до депутатов и начальника градостроительного управления, что обещанные ещё несколько лет назад работы по формированию доступной среды в городе в большинстве своём так и не выполнены, а ещё предлагал свои услуги, ссылаясь на полученное образование, в создании той самой среды.

«Даже не знаю с чего начать ответ…..» - сказал после речи руководителя «Ковчега» Сергей Кондратьев. Тут в диалог включился Иван Цецерский, заметив, что с Фёдором Постновым «спорить невозможно», и предложил главному архитектору Пскова всё же привлекать общественника к работе. Заодно он напомнил о начавшемся ремонте на улице Некрасова, где не опустили бордюрный камень, хоть и заменили его.

Подводя итог отчёту Сергея Кондратьева, глава Пскова отметил, что если была возможность, то депутаты ещё час задавали бы вопросы. Он попросил начальника градостроительного управления учесть всё озвученное сегодня на сессии и не забывать о доступной среде.

Все течет

Раз в несколько месяцев директор псковского Гордоводакана, а заодно и депутат гордумы, Константин Болотин отчитывается перед коллегами о реализации многострадальной программы «Чистая вода». С очередным докладом он выступил сегодня.

Константин Болотин напомнил, что история началась 28 января 2011 года, когда Горводоканал заключил Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), по которому предприятию был выдан кредит в 520 млн. рублей. На эти деньги должен был быть построен первый этап подземного водозабора производительностью 42 тыс. кубометров в сутки.

В октябре того же 2011 года начались работы, но в 2014 году оказалось, что кредитных средств не хватает, а ЕБРР дополнительное финансирование не предоставит. Тогда первый этап разбили на две части: первый пусковой комплекс производительностью 12 тыс. кубометров чистой воды в сутки, на него хватало банковских средств, и второй – на 30 тысяч кубометров в сутки, работы по которому предполагалось профинансировать из других источников.

15 октября 2015 года первый пусковой комплекс заработал. Ежедневно он подаёт 11,3 тыс. кубометров питьевой воды.

А вот для запуска второго комплекса с 2015 года Горводоканал с Латгальским регионом планирования (Латвия) разрабатывает крупномасштабный проект «Чистая вода для регионов программы», который планируется реализовать в рамках Программы приграничного сотрудничества «Латвия-Россия 2014-2020». Горводоканал рассчитывает получить грант в 3,4 млн. евро при софинансировании в 370 тыс. евро, что при нынешнем курсе валют почти 26 млн рублей. Сейчас, сообщил докладчик, идёт процедура оценки поданной на грат заявки.

Кроме того, в июне Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ подал заявку на сумму 379 млн. рублей для включения проекта завершения строительства водозабора в резервный фонд Федеральной адресной инвестиционной программы. В настоящее время эти документы также проходят стадию рассмотрения.

«В случае предоставления средств на завершение первого этапа подземного водозабора из двух источников, строительство будет профинансировано из средств программы приграничного сотрудничества. Средства ФАИП будут направлены на работы по строительству 2-ого этапа подземного водозабора производительностью 36 тыс. кубометров в сутки, в том числе на доразведку и переутверждение запасов, проектные и строительно-монтажные работы», - сообщил Константин Болотин.

Вопросов по теме, как и можно было спрогнозировать, поскольку когда нет денег, то нет и повода обсуждать как они тратятся, доклад коллеги у народных избранников, не вызвал. Итог выступлению директора предприятия подвёл Иван Цецерский: «Константин Васильевич понимает, что без привлечения дополнительных средств нам не завершить строительство, поэтому работа идёт с администрацией города, и с администрацией области».

Почётные обязанности

Традиционно накануне Дня города депутаты решают, кому же в этом году присвоить звание «Почётный гражданин Пскова», атрибуты которого торжественно вручаются во время праздника. На этот раз претендентов было трое. Это начальник медико-санитарной части УМВД по Псковской области Иван Дитрих, директор детской музыкальной школы духовой музыки № 5 Мирон Литвак и художественный руководитель хореографического ансамбля «Лада» Нина Княжецкая.

Как сообщил депутатам председатель Общественной комиссии города, Почетный гражданин Пскова Анатолий Тимофеев, Иван Дитрих 32 года руководит медико-санитарной частью, Мирон Литвак возглавлял музыкальную школу с 1990 года, а Нина Княжецкая занимает должность художественного руководителя ансамбля с 1983 года.

По всем кандидатурам общественная комиссия провела рейтинговое голосование, по итогам которого первое место с 39 баллами занял Иван Дитрих, второе, набрав 24 балла, Мирон Литвак, а на третьем оказалась Нина Княжецкая, получившая 17 баллов.

Далее, в соответствии с процедурой, в поддержку кандидатов на получение почётного звания на сессии выступили их представители.

«Иван Иванович Дитрих - очень доброжелательных, энергичный, к нему можно обратиться с любой просьбой, - отрекомендовала своего руководителя сотрудница медсанчасти. - Он очень доброжелательный и если обращаешься с какой-то просьбой, он не оставит её без внимания».

Представитель Мирона Литвака не стал говорить о личных качествах директора школы, а исключительно о его значимости в профессии. «В Пскове он человек очень известный, руководит духовой школой, у него очень много воспитанников, у него более 50 музыкальных сборников», - сообщил выступающий и добавил, что в этом году Мирон Литвак уходит с должности директора, но пока продолжает работать в музыкальной школе.

Представители Нины Княжецкой слово не брали, не включили художественного руководителя «Лады» и в бюллетень для тайного голосования.

В результате за присвоение почётного звания Ивану Дитриху проголосовали 16 депутатов, 5 были против, за награждение Мирона Литвака были поданы 18 голосов, против – три. При этом бюллетеней счётная комиссия раздала 22, а вот в ящике для голосования обнаружила на один меньше.

Таким образом, было решено, что оба кандидата получают звание «Почётный гражданин Пскова».

Нина Княжецкая тоже без награды не осталась. Парламентарии 19 голосами «за» поддержали вручение ней медали «За заслуги перед Псковом».

Пьедестал для главы

Минут за 10 до начала сессии в зале заседания появились двое молодых людей с белой тумбой, высотой метра полтора в руках и вопросом: «Куда ставить?». «Иван Николаевич, вам уже и постамент принесли», - пошутили с главой Пскова сотрудники аппарата гордумы. Он же, в свою очередь, распорядился поставить предмет перед входом в зал. Через пару минут конструкция дополнилась макетом памятника стражам границы, который предлагается установить в Пскове.

Депутаты тут же принялись рассматривать и обсуждать внешний вид будущего монумента, авторами проекта которого являются скульптор Андрей Мартынов и архитектор Пётр Аникин. Иван Цецерский положительно оценил представленный макет, а ещё порадовался, что его авторы – псковичи. Звучало также, что различных вариантов памятника было порядка 20, но этот признали самым лучшим.

Инициаторами появления в Пскове нового монумента был областной Совет ветеранов пограничных войск. Установить его планируется в сквере на улице Труда.

В ходе обсуждения вопроса о памятнике на сессии Иван Цецерский предложил коллегам дать добро на его установку, но добавить в решение гордумы пункт о необходимости согласования проекта благоустройства прилегающей территории с местными жителями. «Там одни хотят дорожки, вторые - площадку, третьи – фонтан», - пояснил он.

Тут же из зала слово взял руководитель общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов: «Предложение по установке памятника было хорошим, но пусть архитекторы поработают, чтобы эта территория соответствовала нормам доступности».

«Принимается предложение», - отозвался Иван Цецерский.

А когда установка памятника стражам границы была одобрена, он заявил: «Псков и есть страж! Мы всю жизнь были порубежным городом, когда враг шёл, все вставали на защиту, поэтому все псковичи имеют корни стражей».

На память «потомкам»

Под занавес своей работы депутаты гордумы пятого созыва оставили «подарок» парламентариям шестого созыва, хотя, конечно, ожидать, что состав следующего парламента Пскова будет кардинально отличаться от предыдущего, не приходится. На своей последней очередной сессии народные избранники утвердили смету расходов городской Думы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Как пояснил Иван Цецерский, принять такой документ необходимо для того, чтобы направить его в администрацию города, которой нужно готовить бюджет следующего года. Общая сумма расходов прописана в размере 57 млн 86 тыс. рублей, что на 1 млн 283 тыс. рублей меньше, чем располагает гордума в этом году. «Сумма расходов уменьшена на 1 млн рублей, несмотря на то, что есть инфляция», - заметил глава города.

Председатель бюджетного комитета Думы Евгений Самуйлов, который, судя по всему, в следующий созыв городского парламента не попадает, поскольку решил пойти на выборы от «Единой России», но проиграл праймериз, предложил коллегам утвердить смету, добавив, что работать по ней будут уже следующие депутаты.

Кроме того, он озвучил поправку, предложенную его комитетом: прописать разными строками финансирование на почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма Псковской городской Думы и главы Пскова.

Возражений у народных избранников не было.

Не обошлась финальная сессия и без поправок в бюджет Пскова на текущий год, правда в этот раз город не получил каких-либо дополнительных средств. Изменения были связаны с передвижками внутри статей главного финансового документа города, в том числе, за счет уменьшения расходов по Управлению строительства и капитального ремонта и Финансовому управлению городской администрации.

В итоге Территориальной избирательной комиссии Пскова добавлены 268 тыс. рублей на проведение выборов в городскую Думу. По Управлению образования расходы увеличены на 7 млн 634 тысяч рублей, из которых 6 млн 800 тысяч пойдут на оснащение новой школы на Завеличье, 350 тысяч - на ремонт кровли и электросетей в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, 224,7 тыс. рублей – на текущий ремонт кровли в социально-экономическом лицее №21.

Произошло перенаправление средств и в городском хозяйстве. Там 496 тыс. рублей добавлены на ремонт сетей уличного освещения по улице Трояновского, 60 тыс. рублей на изготовлением проектной документации на строительство сетей уличного освещения микрорайона Учхоз, улиц Куприна, Новоржевской, Ровной. Кроме того, дополнительно профинансирована установка светофоров на улице Балтийской и 128-й Стрелковой Дивизии.

«Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь не нужное»

Казённое учреждение Пскова «Служба благоустройства города» запросило у депутатов согласия на продажу движимого имущества. Оказалось, что речь идёт о продаже грейдера.

Депутат Евгений Самуйлов заметил, что у предприятия два грейдера: один - более новый, второй - более старый. Ему ответили, что на продажу будет выставлена более старая машина.

Тогда парламентарий спросил, сколько же денег намерена выручить Служба за технику. Заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова пояснила, что сумму пока назвать сложно, сначала нужна подтвержденная документально рыночная оценка.

«Когда покупался второй грейдер, то нужны были два?» - недоумевал Евгений Самуйлов.

Оказалось, что второй грейдер покупался ещё в 2011 году и совсем другим предприятием - МП «Жилищный трест», которого ныне не существует. Вот ему-то и нужна была такая техника, чтобы содержать находившиеся в ведении пригородные дороги. А вот Службе благоустройства грейдер не нужен, ей потребовался экскаватор, который, как сообщил Игорь Калашников, стоит 3,5 млн рублей. По его словам, денег от продажи грейдера не хватит, поэтому Служба в дальнейшем реализует ещё и грузовой автомобиль.

Объяснения депутатов удовлетворили или они дали согласие на сделку.

Одобрили они и принятие в муниципальную собственность 98 квартир от ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества». Эти квартиры расположены в доме 3 по улице Венской, доме 8/12 по улице Пражской в деревне Борисовичи Псковского района, доме 60 по улице Труда, доме 15/130 по улице Юности в Пскове.

Заселит город в новую жилплощадь нынешних обителей аварийных и ветхих домов. В этом году планируется расселить 20 таких объектов, в которых проживают 97 семей (239 человек). Кстати, после переезда жильцов, 19 домов будут снесены, а один - №4 по улице Труда – реконструирован, поскольку он является объектом культурного наследия регионального значения.

Ещё один имущественный вопрос в повестке дня был о новом школьном здании в деревне Борисовичи на улице Балтийской, 5а. Депутаты поддержали закрепление его на праве оперативного управления за Псковской инженерно-лингвистической гимназией.

Был на сегодняшней сессии и один документ, который неожиданно отправился на доработку, при том, что, в принципе, депутаты в течение всего созыва не так часто заворачивали какие-то вопросы, да и то происходило это после длительных бурных дискуссий. А здесь не прошли поправки к решению гордумы от 17 апреля текущего года «О даче согласия на предоставление муниципальной преференции ООО «Городская ритуальная служба», которые носили технический характер: уточнялась площадь помещения.

«Проголосуем или оставим для доработки?» - спросил Иван Цецерский. Никакой реакции депутатов не последовало, тогда он добавил: «Игорь Викторович [Калашников] понял, о чём я сейчас».

После этого, видимо, поняли и парламентарии, потому как документ всё же сняли.

* * *

Завершилась сессия, конечно же, благодарственно-прощальной речью главы Пскова.

Иван Николаевич сообщил, что городская Дума пятого созыва сегодня завершила серию очередных сессий, однако, он не исключил, что нынешнему составу парламента придётся собраться на внеочередное заседание, потому что «жизнь мы не остановим».

Глава города сообщил, что сегодняшняя сессия была 86-й по счёту, за пятилетний период депутаты приняли почти 2,5 тысячи нормативно-правовых акта. «Все они важные и нужные, где-то касаются одного человека, где-то – коллектива, где-то – всего города. Все документы значимы, просто в разной степени играют свою роль», - сказал он.

Особое место в своём выступлении Иван Цецерский отвёл работе депутатов, подчеркнув, что она была слаженной. «Вы работали как одна деловая команда. Спасибо за активную работу весь этот период. Вы не несли разлад, склочность. Вы все мудрые и грамотные люди», - не скупился он на похвалы и комплименты.

«У нас весь этот пятилетний период партия была одна – партия псковичей!» - заключил глава Пскова. Кажется, депутатам понравилось. Теперь можно было и сфотографироваться на память.