Псковичам предлагают узнать город с высоты

14:19, 14 июля 2017, ПАИ

К Дню города Пскова газета «Псковская правда» подготовила для читателей своего сайта флип-квест: интерактивную игру «Узнай Псков с высоты».

Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, при помощи квадрокоптера авторы проекта сняли 16 известных объектов с высоты птичьего полета. Задача игроков – определить, что именно изображено на снимках. Принять участие в игре можно, пройдя по ссылке>> В редакции отметили, что это только первая часть проекта.

Отметим, что в этом году «Псковская правда» отмечает свой 100-летний юбилей. В ноябре 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».