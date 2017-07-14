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Общество

Просмотр фильма «Праздник Нептуна» пройдет в Псковской областной библиотеке 18 июля

18 июля в 14:00 в Псковской областной библиотеке состоится заседание киноклуба с просмотром фильма «Праздник Нептуна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Сатирическая комедия «Праздник Нептуна была снята на киностудии «Ленфильм» в 1986 году. На встрече зрители услышат рассказ о съемках фильма. Они проходили под Псковом и Изборском.

Кинофильм стал дебютным для режиссёра Юрия Мамина. Сценарий написал Владимир Вардунас. Эта работа положила начало их творческому сотрудничеству. В картине снялись Виктор Михайлов, Виолетта Жухимович, Роберт Курляндчик, Яков Степанов и другие. В сьемках принимали участие псковские «моржи», члены клуба любителей зимнего плавания.

«Русская глубинка, лютая зима. В сельском доме культуры рабочие будни – репетирует хор, готовясь к очередному смотру. Неожиданный звонок «сверху» приводит завклубом в ярость: на плановое клубное мероприятие «День Нептуна» едет из Швеции группа «моржей» – необходимо достойно принять гостей и встретить их не только настоящим морозом, но и хорошим праздником», - говорится в аннотации к фильму.

Фильм был отмечен призами на кинофестивалях: в 1986 году в Киеве, в 1987 году в Габрове (Болгария), в 1988 году в Мангейме (ФРГ) и в Москве.

Продолжительность сеанса – 57 минут. Вход свободный.

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