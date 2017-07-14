Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

14:54, 14 июля 2017, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации завершила прием заявок на участие в городском конкурсе парковки «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Всего на конкурс была подана 31 заявка. В числе претендентов – 28 мужчин и 3 девушки. Среди них есть как новички, так и те, кто уже неоднократно принимал участие в «ПАРК-ПРОФИ» и даже входил в число победителей конкурса.

Пятеро участников приедут на оточественных автомобилях Волжского автозавода, остальные - на иномарках, среди которых наиболее полуярен «Рено Логан». Наряду с небольшими «Шевроле Авео» и «Опель Астра» на конкурсе будут представлены довольно габаритные экземпляры вроде «Субару Форестер», «Мерседес Вито» и «Ситроен Берлинго».

Напомним, конкурс состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ».

Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарку подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа.