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Общество

Андрей Турчак и глава Федеральной налоговой службы обсудили вопрос реструктуризации долга «Псковпассажиравтотранса»

14 июля в Москве губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочую встречу с Руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили дополнительные меры по мобилизации налоговых доходов в регионе, которые должны быть направлены на выполнение социальных обязательств.

Кроме того, Андрей Турчак и Михаил Мишустин договорились о реструктуризации налоговой задолженности ГППО «Псковпассажиравтотранс» на 2 года, что позволит гопредприятию направить средства на обновление автобусного парка.

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