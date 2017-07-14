Андрей Турчак и глава Федеральной налоговой службы обсудили вопрос реструктуризации долга «Псковпассажиравтотранса»

15:09, 14 июля 2017, ПАИ

14 июля в Москве губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочую встречу с Руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили дополнительные меры по мобилизации налоговых доходов в регионе, которые должны быть направлены на выполнение социальных обязательств.

Кроме того, Андрей Турчак и Михаил Мишустин договорились о реструктуризации налоговой задолженности ГППО «Псковпассажиравтотранс» на 2 года, что позволит гопредприятию направить средства на обновление автобусного парка.