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Экономика

Эксперты составили рейтинг доступности жилья в российских регионах

Эксперты РИА «Рейтинг» составили список регионов с самым доступным и недоступным жильем. Для этого они проанализировали стоимость типовой квартиры в 54 м2 на вторичном рынке жилья в регионах и уровень средних зарплат. Доступность жилья высчитывалась исходя из того, какое количество лет понадобится семье с одним ребенком для покупки квартиры без привлечения заемных средств. В конечном списке — 84 региона. Чукотский АО в рейтинг не вошел из-за отсутствия данных по стоимости жилья.

Псковская область заняла в рейтинге 81-е место. По расчетам экспертов, чтобы накопить на квартиру стоимостью 2 миллиона рублей псковской семье потребуется 13 лет.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий Автономный округ. Его жителям для покупки «двушки» на 2,7 миллиона надо всего полтора года. На последнем месте Кабардино-Балкарская Республика, где на двухкомнатную квартиру за 2 миллиона придется копить почти 17 лет.

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