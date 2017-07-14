В Псковской области обследуют дубы из Национального реестра старовозрастных деревьев

16:15, 14 июля 2017, ПАИ

С 18 по 19 июля в Псковской области эксперты Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» проведут выезды с целью обследования деревьев, участвующих в Программе. Об этом Псковскому агентству информации сообщила координатор программы Виктория Хардина.

Объектом обследования станут дубы из Национального реестра старовозрастных деревьев, произрастающие в Невельском, Пыталовском и Пушкиногорском районах.

Деревья пройдут полную визуальную и инструментальную диагностику. Эксперты с помощью уникального прибора резистограф новейшей модели заглянут в буквальном смысле внутрь деревьев. В соответствии с регламентом Всероссийской программы, отобранные с помощью приростного бурава образцы древесины (керны) будут отправлены в дендрохронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» для определения точного возраста деревьев.

На основании данных обследования специалисты подготовят полные отчеты о состоянии деревьев с рекомендациями по уходу за ними. Позже отчеты передадут руководству региона в рамках торжественных открытий деревьев – памятников живой природы в субъектах РФ, а также выкладывается для свободного доступа на сайт Программы.