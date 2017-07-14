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Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе антикоррупционных плакатов и видеороликов

Псковичей приглашают принять участие в VIII Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд», который проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ,  выступившей соорганизатором конкурса.

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов: «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях.

Конкурсантам предложат представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области.

Отметим, «Новый взгляд» - это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить свое отношение к наиболее острым и значимым проблемам современного общества, а также показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.rn до 29 сентября 2017 года по двум номинациям - «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

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