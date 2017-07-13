Мотокосу, пилу и велосипед украл безработный в Великолукском районе

16:36, 14 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках следователи закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 2 марта неоднократно судимый, безработный 40-летний житель деревни Березовка Великолукского района решил совершить хищение имущества из соседней деревни Цветково. Зная, что хозяина на месте нет, около 18:00 он на велосипеде приехал к его дому. Сначала в гараже вырвал дверной пробой и похитил из помещения бензиновые мотокосу и пилу, велосипед и другие вещи. После этого из колодца, находящегося во дворе дома, совершил кражу погружного водяного насоса. Причиненный ущерб составил 28 500 рублей.

Позже, преступник перевез имущество к себе домой и спрятал. На следующий день вызвал такси, на котором перевез краденое в Великие Луки, где продал его своим знакомым, проживающим на улице Заслонова. Позже полиция установила и задержала подозреваемого.

Злоумышленник сознался в совершенном преступлении, а также рассказал, кому продал похищенные вещи. Следователи произвели обыск по месту жительства лиц, скупивших краденое. Часть похищенного удалось вернуть.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.