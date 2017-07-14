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Общество

Полиция Пскова напоминает гражданам о профилактике краж велосипедов

За последние дни в Пскове, Великих Луках и Порхове зарегистрированы кражи велосипедов. Они были совершены из подъездов домов, сараев и с улиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция призывает граждан  принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. «Не оставляйте  велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты  от угона (велозамок, трос  или  цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - заявили в ведомстве.

Стражи порядка рекомендуют запомнить точное время и адрес места, где украли велосипед и незамедлительно позвонить в полицию по телефону 02, сообщить о произошедшем. 

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