Полиция Пскова напоминает гражданам о профилактике краж велосипедов

19:34, 14 июля 2017, ПАИ

За последние дни в Пскове, Великих Луках и Порхове зарегистрированы кражи велосипедов. Они были совершены из подъездов домов, сараев и с улиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. «Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - заявили в ведомстве.

Стражи порядка рекомендуют запомнить точное время и адрес места, где украли велосипед и незамедлительно позвонить в полицию по телефону 02, сообщить о произошедшем.