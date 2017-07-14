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Общество

Городские власти поздравили завод «ЗЕНЧА-Псков» с днём рождения

Городские власти поздравили АО «Электротехнический завод «ЗЕНЧА-Псков» с днём рождения. От имени Псковской городской Думы с праздником коллектив предприятия поздравил заместитель главы Пскова, депутат по округу № 4 Сергей Гаврилов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед началом торжественного мероприятия для гостей праздника провели экскурсию по цехам завода, показали ассортимент выпускаемой продукции. Сергей Гаврилов выразил уверенность, что завод и впредь будет активно развиваться, успешно реализовывать свой производственный и творческий потенциал и пожелал всему коллективу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов как профессиональных, так и общественных: «Множьте трудовую славу нашего города Пскова, работайте так, чтобы имя Пскова, включенное в название вашего предприятия, звучало по всему миру».

Заместитель главы Пскова вручил директору по организационным вопросам завода «ЗЕНЧА-Псков» Игорю Лобкову, поздравительный адрес, а сотрудникам, которые показали наиболее высокие результаты и ветеранам производства Почётные грамоты и Благодарственные письма. Он пожелал им не останавливаться на достигнутом и «продолжать трудиться на благо города Пскова и родного предприятия».

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