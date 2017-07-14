Городские власти поздравили завод «ЗЕНЧА-Псков» с днём рождения

17:16, 14 июля 2017, ПАИ

Городские власти поздравили АО «Электротехнический завод «ЗЕНЧА-Псков» с днём рождения. От имени Псковской городской Думы с праздником коллектив предприятия поздравил заместитель главы Пскова, депутат по округу № 4 Сергей Гаврилов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед началом торжественного мероприятия для гостей праздника провели экскурсию по цехам завода, показали ассортимент выпускаемой продукции. Сергей Гаврилов выразил уверенность, что завод и впредь будет активно развиваться, успешно реализовывать свой производственный и творческий потенциал и пожелал всему коллективу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов как профессиональных, так и общественных: «Множьте трудовую славу нашего города Пскова, работайте так, чтобы имя Пскова, включенное в название вашего предприятия, звучало по всему миру».

Заместитель главы Пскова вручил директору по организационным вопросам завода «ЗЕНЧА-Псков» Игорю Лобкову, поздравительный адрес, а сотрудникам, которые показали наиболее высокие результаты и ветеранам производства Почётные грамоты и Благодарственные письма. Он пожелал им не останавливаться на достигнутом и «продолжать трудиться на благо города Пскова и родного предприятия».