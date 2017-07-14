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Общество

Госдума приняла во втором чтении законопроект о курортном сборе

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о курортном сборе, пишет «Российская газета». Как сообщает издание, курортный сбор будет введен в пилотных регионах: Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. До конца 2022 года там предполагается проводить эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой.

Размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей, а в 2018 году - не более 50 рублей за каждый день фактического проживания плательщика в объекте размещения. В законопроекте оговаривается, что взимание курортного сбора может быть прекращено на территории муниципального образования законом субъекта РФ на основании заявки соответствующего муниципального образования об исключении из территории эксперимента.

Плательщиками курортного сбора станут совершеннолетние физические лица,  проживающие в объектах размещения более 24 часов. Доходы от курортного сбора будут зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. 

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