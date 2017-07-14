Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Новоржеве

20:32, 14 июля 2017, ПАИ

14 июля в Новоржеве сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведёл профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС провели профилактические беседы с населением на рыночной площади города, а также осуществлили подворовые обходы восьми жилых домов, в ходе которых было распространили 19 листовок профилактического характера на тему: «Берегите свой дом от пожара».

Кроме того, сотрудники ведомства провели с жителями домов профилактические беседы, напомнили элементарные правила пожарной безопасности, телефоны вызова пожарной охраны, рассказали о мерах предосторожности при пользовании бытовыми газовыми и электроприборами, провели инструктажи по мерам пожарной безопасности.