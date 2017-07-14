0
21:41
Партия № 5
21:04
Специалисты оценили качество дороги в Гдовском районе по поручению Андрея Турчака
14:54
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14:19
Псковичам предлагают узнать город с высоты
13:49
Tele2 предлагает абонентам бонусные предложения
12:25
Псков получил 98 квартир для расселения аварийного жилья
11:51
Сокровища «сплющенного» раскопа: Город мёртвых
Еще новости
Общество

Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Новоржеве

14 июля в Новоржеве сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведёл профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС провели профилактические беседы с населением на рыночной площади города, а также осуществлили подворовые обходы восьми жилых домов, в ходе которых было распространили 19 листовок профилактического характера на тему: «Берегите свой дом от пожара».

Кроме того, сотрудники ведомства провели с жителями домов профилактические беседы, напомнили элементарные правила пожарной безопасности, телефоны вызова пожарной охраны, рассказали о мерах предосторожности при пользовании бытовыми газовыми и электроприборами, провели инструктажи по мерам пожарной безопасности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Специалисты оценили качество дороги в Гдовском районе по поручению Андрея Турчака
14 июля 2017
Специалисты оценили качество дороги в Гдовском районе по поручению Андрея Турчака
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июля 2017
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Псковичам предлагают узнать город с высоты
14 июля 2017
Псковичам предлагают узнать город с высоты
Tele2 предлагает абонентам бонусные предложения
14 июля 2017
Tele2 предлагает абонентам бонусные предложения
Псков получил 98 квартир для расселения аварийного жилья
14 июля 2017
Псков получил 98 квартир для расселения аварийного жилья 3
В Пскове одобрили установку памятника пограничникам
14 июля 2017
В Пскове одобрили установку памятника пограничникам 3
На улице Коммунальной в Пскове построят новое медучреждение
14 июля 2017
На улице Коммунальной в Пскове построят новое медучреждение 4
День взятия Бастилии празднуется сегодня
14 июля 2017
День взятия Бастилии празднуется сегодня

Идет загрузка...