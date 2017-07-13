Сбербанк сообщил о случаях вброса фальшивых купюр в банкоматы

17:49, 14 июля 2017, ПАИ

Сбербанк был вынужден перенастроить некоторые банкоматы для защиты от мошенников, вбрасывающих фальшивые купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова.

По его словам, случаи вброса фальшивых банкнот в банкоматы были зафиксированы в основном в Москве. «Были так называемые «склейки», где, условно, из десяти купюр, разрезая их на десять частей, склеивая, появляется одна дополнительная купюра, которая заносится на счет карточки, а потом выдается наличными», - пояснил он.

По его словам, устранить лазейку в системе безопасности удалось, перенастроив банкоматы.