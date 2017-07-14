В Пскове на треть снизилось количество преступлений, грабежей, краж и разбоев

20:09, 14 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 14 июля, в Пскове подвели итоги работы городской полиции за первое полугодие. В совещания приняли участие начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, начальник УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин, глава города Пскова Иван Цецерский, прокурор Пскова Александр Григорьев, председатель городского суда Николай Борисов, а также руководители структурных подразделений полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В начале заседания особо отличившимся сотрудникам УМВД вручили благодарственные письма и ценные подарки. Был озвучен также приказ о поощрении группы сотрудников городской полиции.

Затем Сергей Сурин выступил с докладом о результатах работы за первое полугодие 2017 года: «Городскими стражами порядка при поддержке народных дружин обеспечивался правопорядок и безопасность граждан при проведении более 600 общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных, религиозных мероприятий. Нарушений общественной безопасности и актов терроризма и экстремизма допущено не было».

Так, практически на треть снизилось количество преступлений, грабежей, краж, разбоев. В частности, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, умышленные поджоги и сбыт поддельных денежных знаков. За различные нарушения антиалкогольного законодательства составлено 3112 протоколов, изъято и наложен арест более чем на 26 тысяч литров алкогольной продукции. Благодаря проведенной профилактической работе, количество краж велосипедов сократилось вдвое, также меньше совершено краж из автомашин.

«Существенно выросло количество совершенных убийств (7) и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (2). Все эти преступления раскрыты, следствие по ним продолжается. Большинство из таких преступлений совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения», - уточнил Сергей Сурин.

Кроме того, он отметил, что наращивает темпы своей работы подразделение по противодействию незаконному обороту наркотиков. Так, на территории Пскова выявлено 139 правонарушений, больше на треть предыдущего периода. Проводится работа по выявлению наркопритонов на территории города. Наркоситуация в среде несовершеннолетних имеет тенденцию к улучшению.

Сергей Сурин обратил внимание на то, что не удается переломить ситуацию по раскрытию мошенничеств, связанного с незаконным переводом денежных средств граждан, посредством связи и инфраструктурных банковских платежей: «Это связано с тем, что преступники используют сим-карты, зарегистрированные на случайных людей, и указанные номера действуют не более двух-трех месяцев».

Также, Сергей Сурин рассказал, что большая работа ведется по профилактике дорожно-транспортного травматизма: «Снизилось количество ДТП с пострадавшими. Проводятся специализированные рейды совместно с сотрудниками Управления ГИБДД области».

В течение полугодия раскрываемость преступлений выросла. Помимо работы по раскрытию текущих преступлений, ведется работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Глава Пскова Иван Цецерский отметил: «Ваша работа, направленная на обеспечение безопасности и правопорядка в городе, заслуживает глубокого уважения. Не считаясь с личным временем, зачастую в непростых условиях, сотрудники полиции кропотливо расследуете экономические преступления, среди которых большую часть составляют тяжкие и особо тяжкие».

Руководитель муниципалитета выразил благодарность за поддержку общественных мероприятий, и особое внимание уделил вопросу катания на лошадях в неположенном месте: «С этой ситуацией бороться сложно, но знаю, что сотрудники полиции оперативно реагируют на наши обращения. Владельцы лошадей используют муниципальные территории, катание на которых несанкционированно, и не думают о последствиях причинения ущерба имуществу и нанесения вреда здоровью человека. Я уверен, что мы в ближайшее время найдем пути решения данной ситуации. Ждем поддержки от вас в этом вопросе».

Также, Иван Цецерский подчеркнул, что взаимодействие муниципалитета и городской полиции в прошедшем году было на хорошем уровне. Особенно обнадеживает снижение уровня аварийности в областном центре, что стало возможным благодаря совместным усилиям городских властей и подразделения ГИБДД УМВД по городу Пскову.

Глава города поблагодарил личный состав за каждодневную тяжелую и опасную службу и вручил особо отличившимся полицейским почетные грамоты. Затем выступили руководители городских правоохранительных органов, которые отметили положительные результаты работы псковских полицейских и высказали свои предложения по ее дальнейшему совершенствованию.

Юрий Инстранкин выразил благодарность властям города за совместную работу, конструктивную поддержку и взаимодействие.