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Общество

Специалисты оценили качество дороги в Гдовском районе по поручению Андрея Турчака

Грунтовая автомобильная дорога «Добручи-Хитово» в Гдовском районе в целом находится в проезжем состоянии. К такому выводу пришли члены областной экспертной комиссии по результатам ее обследования в сегодня, 14 июля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, специалисты Государственного комитета Псковской области по транспорту, Псковавтодора, Управления внутренней политики и Контрольного управления администрации региона выехали на место по поручению губернатора Андрея Турчака, в адрес которого от жителей и дачников Добручинской волости поступила жалоба на состояние дороги.

«Мы проехали сегодня от Доручей до Хитово. Состояние дороги проезжее, но отдельные участки требуют подсыпки, из-за обильных дождей образовались просадки, ямы. В ближайшее время планируется выполнить работы по подсыпке и грейдированию», — сказал по итогам объезда заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Максим Мартынкевич.

Самый проблемный отрезок — подъезд к СНТ «Здоровье» — будет пройден грейдером и отсыпан щебнем уже на следующей неделе. Ранее грейдирование этого участка не проводилось из-за неблагоприятных погодных условий, пояснили экспертам представители Добручинской волости, которые также принимали участие в выездном совещании.

Кроме того, члены выездной комиссии также пообщались с заявителем, жителем Санкт-Петербурга Владимиром Барановым и рассказали ему о предстоящих мероприятиях по приведению дороги в нормативное состояние. Кроме того, в планах дорожников на этот год продолжение очистки придорожной полосы от кустарников и замена труб водоотведения.

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