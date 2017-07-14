На великолукском путепроводе завершена надвижка левого пролета

21:27, 14 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках на строительной площадке путепровода через железную дорогу завершился еще один из технологических этапов — надвижка металлоконструкций пролетного строения левого направления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту.

В настоящий момент на объекте ведутся работы по удлинению пролетного строения левого направления: осуществляется укрупнительная сборка балок. Также продолжается обратная засыпка пазух подпорной стены основного хода путепровода.

На путепроводе тоннельного типа и эстакаде въезда выполняются арматурные и опалубочные работы с последующим бетонированием конструктивных элементов, производится гидроизоляция конструкций. Кроме того, на эстакаде съезда строители приступили к монтажу балок пролетного строения.

Напомним, что великолукский путепровод призван решить главную транспортную проблему города — соединить две части города, разделенные железной дорогой. Работы на объекте ведутся согласно графику производства работ. В ноябре—декабре 2017 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода (без съездов). Окончание масштабного строительства намечено на октябрь 2018 года.