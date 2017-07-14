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Общество

Псковские общественники проинспектировали исправительную колонию в Островском районе

Псковские общественники в очередной раз проинспектировали исправительную колонию. На этот раз объектом проверки стала исправительная колония № 2, расположенная в деревне Крюки Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Андрея Томилина, врио начальника ИК-2 Виталия Егорова и представителей СМИ члены общественности ознакомились с условиями отбывания наказания и посетили основные объекты исправительного учреждения.

 

Члены Общественной наблюдательной комиссии области Николай Червяков и Игорь Романов, Общественного совета при УФСИН Александр Румянцев и журналисты начали обход колонии с посещения спортивного зала и библиотеки. Пообщавшись с осужденным, трудоустроенным библиотекарем, проверяющие пришли к выводу, что литературное чтение достаточно востребовано в местах заключения, а ассортимент книг «довольно широк и разнообразен».

Следующей точкой маршрута стала часовня, двери которой ежедневно открыты для всех желающих. Кроме того, курирующий часовню священнослужитель на регулярной основе проводит здесь службы, а также совершает православные таинства.

Далее проверяющие посетили отряд облегченных условий, где лично убедились - условия в нем максимально приближены к домашним, что помогает осужденным легче пережить период лишения свободы.

Конечной точкой маршрута стал недавно открытый сельхозучасток по производству куриных яиц. В курятнике установлены стеллажи, на которых размещены клетки вместимостью свыше полутора тысяч птиц, имеется система кормушек и поильников. «На сегодняшний день данное исправительное учреждение обеспечивает яйцом не только себя, но и другие подразделения УИС региона», - отметили в ведомстве.

Итоги визита подвели на рабочем совещании с начальником учреждения. По результатам проверок существенных нарушений действующего законодательства отмечено не было.

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