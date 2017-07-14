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Общество

Встреча студентов-сирот участников проекта псковского Российского детского фонда состоялась в Печорском районе

13 июля на базе загородного отеля «Плесков» состоялась ежегодная встреча студентов-сирот – участников стипендиального проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда, поддержанного партнерами из Общества помощи русским детям (США). Проведение такой встречи уже стало доброй традицией и отличным подарком для студентов от помощников из ОПРД к окончанию учебного года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Международный образовательный проект Детского фонда по стипендиальной поддержке одаренных студентов-сирот Псковской области стартовал в 2003 году, когда некоммерческая корпорация «ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ РУССКИМ ДЕТЯМ ИНК.» решила поддержать постинтернатное сопровождение одаренных выпускников соц. учреждений, получающих образование в различных учебных заведениях и желающих занять достойное место в жизни.

Начался проект с поддержки всего двух стипендиатов, и, постепенно увеличиваясь, число студентов достигло 30 человек в 2017 году. Всего за время реализации стипендиального проекта при поддержке ОПРД в нем приняли участие 88 бывших воспитанников социальных учреждений Псковской области, 42 из которых благополучно окончили учебу и успешно устроились в жизни. Также помимо материальной поддержки от благотворителей на учебные нужды, профессиональные курсы и все, что помогает в развитии необходимых в самостоятельной жизни умений и навыков, в рамках проекта сотрудниками Детского фонда осуществляется еще и психосоциальная помощь.

В этом году по традиции встреча прошла в беседке у озера, где Детский фонд вместе со стипендиатами подвели итоги учебного года и вручили дипломы выпускникам, поближе познакомились и поделились своими достижениями, выразили благодарность своим далеким помощникам. Все без исключения признали, что именно стипендиальный проект и поддержка ОПРД являются мотивацией для достижения лучших результатов, возможностью повышать свою квалификацию и развиваться. После официальной части программы день продолжился активно: ребята посетили бассейно-банный комплекс отеля, играли в пляжный волейбол и настольные игры, катались на велосипедах и катамаранах, а финальным аккордом стал замечательный обед с десертом. Ребята дружно отметили, что каждый год очень ждут этого дня, как настоящего праздника на природе в теплой кампании в качестве поощрения за целый год упорных стараний.

«Стипендиальный проект Псковского детского фонда поддерживают благотворители из США, Голландии, Австрии и Норвегии. Финансовая помощь позволяет снять острую необходимость в дополнительных заработках и полностью отдаться учебе, а психосоциальная поддержка помогает студентам понять, что есть люди, которые заботятся о них, волнуются об их будущем и всегда готовы помочь советом и добрым словом», - отметили в Фонде.

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