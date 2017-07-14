Великолучанка не уступила дорогу BMW и столкнулась с ним

20:48, 14 июля 2017, ПАИ

В Великолукском районе девушка не уступила дорогу BMW и попала в ДТП. Об этом Псковскому агентстсву информации сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 13 июля в 14:00 в Великолукском районе в деревне Золотково у дома 1 водитель ВАЗ, 25-летняя девушка, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом проезда, в результате чего столкнулась с BMW Х5, под управлением 33-летнего молодого человека. В результате ДТП пострадала девушка и пассажирка ВАЗ – 46-летняя женщина. Оба водителя находились в трезвом состоянии.

Кроме того, в тот же день, в 17:00, в Великих Луках на перекрестке Гагарина у дома 47, 31-летний водитель ГАЗ выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора, и совершил наезд на велосипедиста – 43-летнего мужчину, который двигался по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП велосипедист получил незначительные травмы, не госпитализирован. Водитель трезв.