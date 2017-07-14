В России появится «Первый вегетарианский» телеканал

22:28, 14 июля 2017, ПАИ

Компания «Макс Медиа», входящая в состав группы компаний «Орион», запустит в России «Первый вегетарианский» телеканал. Об этом сообщает Афиша Daily со ссылкой на представителей компании.

Канал будет посвящен вегетарианству и здоровому образу жизни. «Первый вегетарианский» начнет вещание 25 июля. 40% контента нового телеканала составят программы собственного производства, 30% — закупные передачи, еще 30% предоставят российские и зарубежные партнеры.

«В России порядка 4% населения являются сторонниками вегетарианства. Данные по численности адептов здорового образа жизни разнятся, ориентировочно это 10–15% населения. Таким образом, потенциальная аудитория телеканала «Первый вегетарианский» в России более 25,5 млн человек», - заявил директор телекомпании «Макс Медиа» Евгения Абрамсон.

«Первый вегетарианский» будет доступен абонентам спутникового телевидения «Телекарта». Кроме того, «Орион» планирует осуществить дистрибуцию «Первого вегетарианского» по максимальному кругу операторов, вещающих на территории России.