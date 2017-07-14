В США посетительница галереи повредила экспонаты на 200 тысяч долларов при попытке сделать селфи

22:45, 14 июля 2017, ПАИ

Посетительница галереи 14th Factory в Лос-Анджелесе повредила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов во время неудачной попытки сделать селфи, сообщает Mashable.

Девушка решила присесть, чтобы сфотографироваться на фоне экспонатов, но потеряла равновесие и задела один из постаментов, стоящих сзади нее. К несчастью, сработал эффект домино — и одна за другой упали десять тумб.

Экспозиция Hypercaine состоит из корон разного размера и формы. По данным администрации, повреждены были три фигуры. На данный момент неясно, будет ли любительница фотографий оплачивать причиненный ущерб.