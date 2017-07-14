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Бейонсе стала самым высокооплачиваемым музыкантом в 2016 году

Американское издание Billboard составило рейтинг Billboardʼs Top 50 Money Makers of 2016 с самыми высокооплачиваемыми музыкантами прошлого года. Возглавила рейтинг Бейонсе с 62,1 млн долларов. Об этом сообщает Afisha Daily.

На втором месте с 42,3 млн долларов расположилась группа Guns N’ Roses, которая распродала миллион билетов на европейский концертный тур за сутки. Тройку богачей замкнул американский исполнитель Брюс Спрингстин — его доход составил 42,2 млн долларов. Как и Guns N’ Roses большую часть средств артист заработал на гастролях.

В первую десятку рейтинга Billboard также вошли Дрейк (37,3 млн), Адель (37 млн), Coldplay (32,3 млн), Джастин Бибер (30,5 млн), Люк Брайан (27,3 млн), Канье Уэст (26,1 млн) и Кенни Чесни (25,4).

Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд журнала Forbes, который был опубликован в июне, возглавили Пи Дидди, Бейонсе и Джоан Роулинг. По подсчетам Forbes доход Бейонсе составил 105 млн долларов.

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