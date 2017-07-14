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Страна и мир

Роскосмос отправил в космос первый в России краудфандинговый спутник «Маяк»

Роскосмос успешно запустил с космодрома Байконур ракету-носитель «Союз-2.1а» с группой из 73 аппаратов. Среди них — спутник «Маяк», деньги на который студенты Московского политехнического университета собралина краудфандинговой платформе Boomstarter, сообщает Afisha Daily.

Когда спутник «Маяк» выйдет на орбиту, он развернет пирамиду из металлизированной полимерной пленки. «Это космический спутник, который станет самой яркой звездой на ночном небе. Звездой, которая напомнит миру, кто был первым в космосе, и покажет, что вклад в освоение космоса могут вносить не только государства и корпорации. Группе энтузиастов вполне под силу создание и запуск спутника», — заявляли создатели спутника во время своей кампании по сбору средств.

С помощью «Маяка» студенты также протестируют систему аэродинамического торможения, которая поможет найти решение проблемы космического мусора. Кроме того, они намерены изучить плотность воздуха в верхних слоях атмосферы.

 

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