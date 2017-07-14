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Vertu больше не будет выпускать смартфоны

Британская компания по производству люксовых телефонов Vertu столкнулась с финансовыми трудностями и решила закрыть свое производство в Великобритании, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что закрытие производства в Великобритании повлечет за собой увольнение около 200 сотрудников. На фабриках люди занимались отделкой устройств с использованием дорогих материалов, в то время как сборка всех основных комплектующих телефонов происходила в азиатских странах.

Владелец Vertu Мурат Хакан Узан не смог спасти компанию от банкротства. Он предложил кредиторам выплатить 2,4 миллиона долларов при общем размере долга в 165 миллионов, но получил отказ. 

Компания Vertu была основана в 1998 году как часть финской компании Nokia. В 2015 году перешла к китайскому холдингу Godin. В марте 2017 года Vertu купил бизнесмен Мурат Хакан Узан за 50 миллионов долларов.

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