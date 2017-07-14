Москвичка отсудила у «Макдоналдса» 300 тысяч рублей за мокрый пол

22:33, 14 июля 2017, ПАИ

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с «Макдоналдса» 300 тысяч рублей в пользу женщины, которая поскользнулась и упала на мокром полу в одном из ресторанов сети, из-за чего лишилась двух зубов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Женщина требовала с сети компенсацию в размере 900 тысяч рублей и еще 100 тысяч рублей, которые она потратила на лечение. В «Макдоналдсе» иск москвички считают необоснованным, поскольку в момент падения в ресторане была установлена табличка «Осторожно, мокрый пол».

Прокуратура иск удовлетворила, но посчитала, что женщина запросила слишком большую компенсацию. Представитель гособвинения отметил, что компания «недобросовестно исполнила свои обязанности по обеспечению безопасности посетителей».