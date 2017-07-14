0
09:42
День взятия Бастилии празднуется сегодня
17:02
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09:13
День российской почты отмечается сегодня
16:35
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
09:37
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
09:40
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
17:40
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
Еще новости
Страна и мир

Ученые воспроизвели мультфильм в ДНК бактерии

Ученые из Гарвардского университета впервые смогли записать в ДНК живых кишечных палочек анимированный ролик, а затем с помощью секвенирования генома воспроизвести его с точностью 90%. Об этом сообщает Science Daily.

В ДНК записали классическую анимацию из 1870-х годов, изображающую бегущую лошадь с наездником. Исследователи поместили в ДНК пять кадров (по кадру в день), а затем секвенировали геном бактерии и с точностью в 90% восстановили ролик.

Авторы работы отмечают, что эксперимент стал подтверждением гипотезы о том, что в ДНК можно хранить не только генетическую, но и любую другую информацию. По словам ученых, это важное открытие на пути к созданию «молекулярного магнитофона», который может позволить получить доступ к архиву внутренних изменений генома с помощью его секвенирования.

«Мы хотим сделать из клеток историков. Мы представляем себе биологическую систему памяти, которая намного меньше и при этом более гибкая, чем существующие сегодня технологии. Она сможет отслеживать множество изменений в организме, при этом не причиняя дискомфорта», — объясняет нейробиолог Сет Шипман.

Ученый добавил, что в дальнейшем эту технологию можно использовать для моделирования заболеваний и, возможно, даже для их лечения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День взятия Бастилии празднуется сегодня
14 июля 2017
День взятия Бастилии празднуется сегодня
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09 июля 2017
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед» 1
День российской почты отмечается сегодня
09 июля 2017
День российской почты отмечается сегодня
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
06 июля 2017
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
02 июля 2017
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
30 июня 2017
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов

Идет загрузка...