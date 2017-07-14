Ученые воспроизвели мультфильм в ДНК бактерии

23:01, 14 июля 2017, ПАИ

Ученые из Гарвардского университета впервые смогли записать в ДНК живых кишечных палочек анимированный ролик, а затем с помощью секвенирования генома воспроизвести его с точностью 90%. Об этом сообщает Science Daily.

В ДНК записали классическую анимацию из 1870-х годов, изображающую бегущую лошадь с наездником. Исследователи поместили в ДНК пять кадров (по кадру в день), а затем секвенировали геном бактерии и с точностью в 90% восстановили ролик.

Авторы работы отмечают, что эксперимент стал подтверждением гипотезы о том, что в ДНК можно хранить не только генетическую, но и любую другую информацию. По словам ученых, это важное открытие на пути к созданию «молекулярного магнитофона», который может позволить получить доступ к архиву внутренних изменений генома с помощью его секвенирования.

«Мы хотим сделать из клеток историков. Мы представляем себе биологическую систему памяти, которая намного меньше и при этом более гибкая, чем существующие сегодня технологии. Она сможет отслеживать множество изменений в организме, при этом не причиняя дискомфорта», — объясняет нейробиолог Сет Шипман.

Ученый добавил, что в дальнейшем эту технологию можно использовать для моделирования заболеваний и, возможно, даже для их лечения.