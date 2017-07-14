В Госдуме протекла крыша во время выступления Яровой

23:05, 14 июля 2017, ПАИ

В Государственной думе РФ протекла крыша над залом пленарных заседаний. Об этом сообщает РБК.

Протечка произошла во время выступления вице-спикера Ирины Яровой при обсуждении законопроекта о дальневосточном гектаре. Она сначала поинтересовалась у депутатов, что они рассматривают на потолке, а затем прервала свою речь.

«Для депутатов Государственной думы это, наверное, самое увлекательное занятие — поднять голову к потолку и увидеть, что там течет», — отметила Ирина Яровая.

Из-за произошедшего был объявлен десятиминутный перерыв, потому что вода капала на ряды, где сидят депутаты «Единой России». Места депутатов и мониторы накрыли полиэтиленовой плёнкой. Как добавилпредседатель Госдумы Вячеслав Володин, работать приходится в непростых условиях: «и там гремит, и льёт, не выдерживают перекрытия».