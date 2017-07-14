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В Госдуме протекла крыша во время выступления Яровой

В Государственной думе РФ протекла крыша над залом пленарных заседаний. Об этом сообщает РБК.

Протечка произошла во время выступления вице-спикера Ирины Яровой при обсуждении законопроекта о дальневосточном гектаре. Она сначала поинтересовалась у депутатов, что они рассматривают на потолке, а затем прервала свою речь. 

«Для депутатов Государственной думы это, наверное, самое увлекательное занятие — поднять голову к потолку и увидеть, что там течет», — отметила Ирина Яровая.

Из-за произошедшего был объявлен десятиминутный перерыв, потому что вода капала на ряды, где сидят депутаты «Единой России». Места депутатов и мониторы накрыли полиэтиленовой плёнкой. Как добавилпредседатель Госдумы Вячеслав Володин, работать приходится в непростых условиях: «и там гремит, и льёт, не выдерживают перекрытия».

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