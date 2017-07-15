Сенатор обосновал разрыв между зарплатами депутатов и учителей

14:42, 15 июля 2017, ПАИ

Член Совета Федерации Алексей Александров прокомментировал новость о решении красноярских депутатов вдвое увеличить себе зарплату, сообщает РИА Новости. По мнению сенатора, парламентарии должны зарабатывать больше, чем учителя или врачи, поскольку их работа «более ответственная», и от нее «зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника».

«Любимая тема - почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов? Ну, давайте депутатам вовсе не платить! Зачем депутату машина? - пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? - пусть пишет на пеньке, как Ленин», - добавил сенатор.

Напомним, 11 июля РИА Новости сообщило о принятии членами заксобрания Красноярского края законопроекта, увеличивающего их зарплату со 100 до 200 тысяч рублей.