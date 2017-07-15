Александр Котов встретился с обманутыми дольщиками

10:16, 15 июля 2017, ПАИ

Председатель областного Собрания Александр Котов 14 июля встретился с Денисом Поздняковым и Сергеем Андреевым – представителями участников долевого строительства дома №6А по ул. Индустриальной в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, спикер поделился информацией о том, что один из вариантов решения проблемы сейчас можно рассматривать, как наиболее вероятный. «Обещать с уверенностью на сто процентов, конечно, пока нельзя. Но очень надеюсь, что всё у нас получится. Возможно, решение будет принято уже на следующей неделе», - сказал Александр Котов.

Председатель Собрания подчеркнул, что, как и прежде, нельзя обозначить чёткие сроки, в течение которых могут быть завершены работы на долгострое – их реализация зависит от слишком большого количества факторов. «Я понимаю, что вы являетесь представителями сообщества, и вас постоянно спрашивают о сроках – ответа на этот вопрос нет, - отметил Александр Котов. – Но со своей стороны мы постараемся сделать всё возможное, чтобы подрядчик как можно скорее приступил к работам».

Денис Поздняков и Сергей Андреев поделились со спикером позицией соседей: многие дольщики уже подтвердили намерение вкладывать средства в строительные работы на территории своих квартир, но готовы приступить к ним не раньше, чем на объект придёт подрядчик. «Хотелось бы видеть хотя бы начало действий. Тогда и мы приступим к своим обязательствам», - сообщил о планах Денис Поздняков.

Кроме того, представители обманутых дольщиков рассказали о том, что застройщик не оставляет надежд справиться с завершением работ самостоятельно. При этом Денис Поздняков и Сергей Андреев высказали опасение, что руководитель компании Михаил Сидоров умалчивает о части необходимых работ. Например, речь идёт о запуске лифта, но при этом не говорится о дорогостоящей пусконаладке, занижена стоимость приобретения и установки электрооборудования. Да и в целом за два года просрочки сдачи дома дольщики перестали доверять своему партнёру. «Люди опасаются, что соберут деньги на строительство, а сумма пойдёт на покрытие долгов. И нас так и будут доить», - предположил Денис Поздняков.

Александр Котов согласился, что в случае, если дольщики примут решение о софинансировании части работ, собранные средства могут быть потрачены исключительно на завершение строительства. «А долги должны возвращаться в рамках взаимодействия юридических лиц, - уточнил председатель Собрания. – В случае, если деньги окажутся у застройщика, дольщики не смогут контролировать расходование».

Напомним, что первая незапланированная встреча обманутых дольщиков с председателем областного Собрания состоялась 19 мая во время пикета, который проходил у здания Дома Советов. Во время краткого разговора с гражданами Александр Котов пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с депутатами и пригласить дольщиков в Собрание для выработки конструктивных предложений по вопросу завершения строительства многоквартирного дома на улице Индустриальной.

26 мая к диалогу о возможных путях выхода из сложившейся ситуации Александр Котов пригласил всех участников процесса: в совещании приняли участие заместитель губернатора области Максим Жаворонков, глава администрации Пскова Игорь Калашников, председатель Государственного комитета Псковской области по строительству и жилищному надзору Валерий Полупанов, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгений Шевченко, руководители фирмы-застройщика «Строй-Кром» Валерий Галкин и Михаил Сидоров, представители дольщиков.