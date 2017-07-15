Пскович получил 5 лет колонии за попытку подкупить новгородского полицейского

11:26, 15 июля 2017, ПАИ

Пскович, совершивший преступление на территории Новгородской области, задержанный по горячм следам и пытавшийся дать взятку полицейскому, приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщает сайт «Колмово.ру» со ссылкой на местную прокуратуру.

По информации издания, 21 ноября житель Псковской области проник в одну из квартир в Сольцах и похитил оттуда планшет и другое имущество, однако был замечен вернувшейся домой хозяйкой квартиры. Он распылил ей в лицо слезоточивый газ и скрылся.

Тем не менее, его задержали в тот же день. Чтобы избежать уголовной ответственности, он предложил полицейскому 70 тысяч рублей. На следующий день его племянница передала эти деньги сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного мероприятия.

В апреле текущего года суд признал его виновным в грабеже. А на днях Солецкий районный суд признал его виновным и в покушении на дачу взятки.