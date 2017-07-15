После ссоры с женой питерский коммунальщик три дня скрывался в лесу на границе с Псковской областью

12:06, 15 июля 2017, ПАИ

48-летний сотрудник «Лужского водоканала», пропавший 11 июля, три дня скрывался в лесах на границе с Псковской областью, сообщает 47news. 14 июля он самостоятельно вернулся домой. По версии коллег исчезнувшего, причиной ухода могла быть ссора с женой.

По информации полиции, все это время мужчина находился на границе Лужского района Ленинградской области и Стругокрасненского района Псковской области. Все три дня спасатели вели его поиски.