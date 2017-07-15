0
14:00
В Псковской области разыскивают 19-летнего учащегося колледжа
14:47
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда
12:30
Жена псковского политика получила двойной перелом в результате нападения мужчины, представившегося сотрудником полиции
09:26
«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе
14:50
Прочистка ливневой канализации стала причиной подтопления дороги на улице Ипподромной в Пскове
11:39
На улице Ипподромной в Пскове случился «выброс воды»
11:07
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
Еще новости
Происшествия

После ссоры с женой питерский коммунальщик три дня скрывался в лесу на границе с Псковской областью

48-летний сотрудник «Лужского водоканала», пропавший 11 июля, три дня скрывался в лесах на границе с Псковской областью, сообщает 47news. 14 июля он самостоятельно вернулся домой. По версии коллег исчезнувшего,  причиной ухода могла быть ссора с женой.

По информации полиции, все это время мужчина находился на границе Лужского района Ленинградской области и Стругокрасненского района Псковской области. Все три дня спасатели вели его поиски.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области разыскивают 19-летнего учащегося колледжа
15 июля 2017
В Псковской области разыскивают 19-летнего учащегося колледжа
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда
13 июля 2017
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда 4
Жена псковского политика получила двойной перелом в результате нападения мужчины, представившегося сотрудником полиции
13 июля 2017
Жена псковского политика получила двойной перелом в результате нападения мужчины, представившегося сотрудником полиции 9
«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе
12 июля 2017
«Газель» и автобус «Санкт-Петербург – Новоржев» столкнулись ночью в Островском районе
Прочистка ливневой канализации стала причиной подтопления дороги на улице Ипподромной в Пскове
10 июля 2017
Прочистка ливневой канализации стала причиной подтопления дороги на улице Ипподромной в Пскове
На улице Ипподромной в Пскове случился «выброс воды»
10 июля 2017
На улице Ипподромной в Пскове случился «выброс воды»
Пару лебедей убили на пруду в Пскове
10 июля 2017
Пару лебедей убили на пруду в Пскове 7
Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
06 июля 2017
Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов

Идет загрузка...