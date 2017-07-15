15 июля отмечается Всемирный день навыков молодежи

10:33, 15 июля 2017, ПАИ

15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day), учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости. Как сообщает сайт Календ.ру, дата призвана напомнить о роли молодежи в продвижении устойчивого развития и необходимости инвестиций в здравоохранение, профессиональную подготовку и трудоустройство молодых людей.

Идея учреждения Дня принадлежит представителям Шри-Ланки в ООН

С инициативой ООН связано движение WorldSkills – соревнование молодых квалифицированных рабочих и студентов в возрасте до 22 лет. Когда в сети интернет молодёжь выкладывает фотографии со своих рабочих мест. Это не только реклама навыков и достижений. Кроме того, WorldSkills формирует у школьников и их родителей новое отношение к современным рабочим профессиям и учреждениям системы среднего профессионального образования.

Напомним, что в Псковской области первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) среди поваров проходил на базе Псковского агротехнического колледжа с 1 по 3 марта 2017 года.