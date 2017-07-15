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Политика

19-ое выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пройдет в Псковской области

17-18 июля Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проведет 19-ое выездное заседание в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, в регион прибудет делегация во главе с председателем Совета, советником президента Российской Федерации по правам человека Михаилом Федотовым.

В ее состав входят член президиума Совета, председатель Постоянной комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин, сопредседатель президиума Совета, председатель Постоянной комиссии по гражданскому участию в обеспечении права на охрану здоровья Раиса Лукутцева, главный советник департамента Управления Президента РФ по общественным проектам, ответственный секретарь Совета Яна Лантратова и другие.

В первый день пребывания в Псковской области члены Совета посетят объекты культурного наследия, медицинские, образовательные и социальные учреждения региона, места принудительного содержания, а также проведут прием граждан.

Во второй день в Пскове состоится заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и круглые столы по вопросам социальных прав жителей, прав человека в местах принудительного содержания, гражданского участия в сохранении и развитии культурного наследия Псковской области.

Добавим, Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом при Главе российского государства. Он образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Президента Российской Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Ранее члены Совета побывали с визитами в Челябинской, Тверской, Свердловской областях, Республике Карелии, Забайкальском крае и других субъектах Российской Федерации.

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