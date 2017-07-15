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В Великих Луках ищут преступника, зафиксированного камерой видеонаблюдения

В Великих Луках полицейские ищут преступника, зафиксированного камерой видеонаблюдения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 10 июля примерно в 23.20 часов  неизвестный мужчина у дома №44 по проспекту Гагарина в Великих Луках похитил створку ворот  от металлического  ограждения вокруг территории магазина.

В этой связи ОМВД России по городу Великие Луки просит  всех, кто располагает информацией о личности гражданина, зафиксированного на данном видео, оказать содействие следствию и обратиться  по телефонам: 5-27-94, 911-387-07-44 или 02.

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