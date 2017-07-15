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Общество

Псковичей приглашают работать в подразделениях дознания УМВД

В целях поступления на службу в подразделения дознания территориальных органов внутренних дел на районном уровне  отдел организации дознания УМВД России по Псковской области приглашает на собеседование граждан Российской Федерации, способных по своим личным, деловым качествам и состоянию здоровья  выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к кандидатам предъявляются следующие требования: возраст не моложе 18 лет, наличие высшего (среднего) профессионального образования по специальности «юриспруденция»; отсутствие медицинских противопоказаний для поступления на службу в органы внутренних дел; отсутствие судимости (уголовного преследования).

Социальные гарантии: заработная плата от 30 тысяч рублей; ежегодный оплачиваемый и дополнительный отпуск (за выслугу лет); бесплатное медицинское обеспечение (обязательное страхование жизни и здоровья, санаторно-курортное обеспечение); возможность обучения в образовательных учреждениях МВД России; денежная компенсация за найм жилья.

Обращаться по контактным телефонам: 59-22-19, 59-22-92, 59-22-42.

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