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Общество

МЧС напоминает псковским туристам о мерах безопасности

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает правила, которые необходимо соблюдать при подготовке к походу и в самом походе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Длительный по времени и расстоянию поход требует больше выносливости и сил, чем просто пешая прогулка, поэтому предварительно адекватно оцените опасности и трудности маршрута, состояние своего здоровья и физическую подготовку. При разработке маршрута туристского похода или экспедиции следует предусмотреть запасные и аварийные варианты. При закупке продуктов питания, медикаментов – проверять срок их хранения. Перед выходом на маршрут важно проверить исправность снаряжения; топоры, пилы и другие колющие и режущие предметы упаковывать в чехлы и рюкзаки.

Отправляясь в поход, возьмите с собой средства связи (мобильный, спутниковый телефоны, радиостанцию). Самое главное для каждого – знать единый номер для служб спасения – «112».

Перед походом важным является процесс собирания походного снаряжение, а именно рюкзака. Не берите с собой все, что только можно взять, ведь вес рюкзака не должен превышать 15-20 килограмм, чтобы не оказывалось негативное воздействие на позвоночник участника похода.

Необходимое личное снаряжение туриста: запасной комплект одежды и удобной обуви, которая полностью соответствует погодным и прогнозируемым условиям, солнцезащитные очки и крем, а также средства защиты от насекомых, фонарик, складной нож, спички, батарейки, личный комплект посуды, предметы личной гигиены и запас питьевой воды. Требования к набору личных вещей очень просты – ничего лишнего и тяжелого.

Обязательно с собой нужно иметь аптечку со всеми необходимыми медикаментами. Где бы ни проходил поход, следует знать, где находится ближайший медицинский пункт и средства связи с ним.

В походе важно быть осторожным при купании: перед плаванием проверить дно, окунаться только в проверенных местах; не нырять с мостков, лодок, обрывов, не купаться в сумерках и ночное время.

Во время путешествия необходимо бережно относиться к природе и историческим объектам, строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Прием алкогольных и наркотических средств накануне и во время путешествия категорически запрещается, это может испортить отдых не только вам, но и всей туристической группе. При движении по автомобильным трассам и их пересечении руководствуйтесь правилами дорожного движения и техники безопасности.

При возникновении бедствия на маршруте или чрезвычайного происшествия туристы обязаны принять меры по спасению пострадавших собственными силами и передать сообщение о происшествии в территориальные управления МЧС России по единому номеру служб спасения – «112»!

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