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Общество

В России расширили список наркотических и психотропных веществ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю в РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Как сообщают российские СМИ, соответствующий документ размещен на сайте правительства.

«Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ. Растение «мимоза хостилис» включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России», — говорится в документе.

Согласно документу, раздел «наркотические вещества» данного списка дополнен следующими веществам: «Беноциклидин», «Метоксикетамин», «Фуранилфентанил». В раздел контролируемых в РФ психотропных веществ попали «Дезхлорэтизолам», «Диклазепам», «Клоназолам».

Кроме того, изменения внесены в разделы «значительный», «крупный» и «особо крупный» размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 УК РФ.

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