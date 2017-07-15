Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены

16:41, 15 июля 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не позволят производителям и продавцам бензина «задирать цены, но и не будут их искусственно занижать». Об этом президент рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что для некоторых потребителей бензина власти России в «определенные сезоны» стараются удерживать цены на более низком уровне. По словам президента, такими потребителями являются сельхозпроизводители во время посева и уборки урожая.