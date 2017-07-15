0
16:41
Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены
09:01
Правила приема в гражданство РФ для украинцев будут упрощены
11:44
Псковский политкалендарь: Июнь 2017 года
22:06
Красиво жить не запретили
15:21
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
15:17
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
13:04
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
Еще новости
Политика

Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не позволят производителям и продавцам бензина «задирать цены, но и не будут их искусственно занижать». Об этом президент рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что для некоторых потребителей бензина власти России в «определенные сезоны» стараются удерживать цены на более низком уровне. По словам президента, такими потребителями являются сельхозпроизводители во время посева и уборки урожая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены
15 июля 2017
Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены
Правила приема в гражданство РФ для украинцев будут упрощены
15 июля 2017
Правила приема в гражданство РФ для украинцев будут упрощены 1
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
11 июля 2017
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом 4
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
11 июля 2017
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
11 июля 2017
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
10 июля 2017
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля
06 июля 2017
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля 9

Идет загрузка...