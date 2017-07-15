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Политика

Хакеры взломали почту главного специалиста по России Госдепа США

14 июля стало известно о взломе почтового ящика высокопоставленного сотрудника подразделения Госдепартамента США, отвечающего за разведывательную деятельность в отношении России. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в сеть попали 2 тысячи электронных писем.

По информации издания, речь идет о Роберте Отто, главе подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. Он переписывался с «сотрудниками ЦРУ и других разведывательных служб, корреспондентами известных СМИ, неправительственными организациями и международными фондами».

Госдеп пока не подтвердил и не опроверг подлинность писем. Также неизвестно, был ли этот случай взлома единичным или входил в серию кибератак.

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