Известный художник научил в «Михайловском» школьников рисовать Кота учёного

11:32, 15 июля 2017, ПАИ

Известный график и живописец, иллюстратор, искусствовед и педагог, заслуженный художник России Юрий Люкшин вчера, 14 июля, дал мастер-класс для юных художников в Государственном Пушкинском Заповеднике. Об этом со ссылкой на службу просветительной и музейно-образовательной деятельности «Михайловского» корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

На занятии у мастера побывали 16 юных художников из Пушкинских Гор и Петербурга, дошкольники и ученики начальной и средней школы. Темой урока стало изображение Кота учёного восковыми мелками и пастелью.

Лидия Токарева напомнила, что Юрий Люкшин является автором благотворительной программы «Краски добра» и вот уже более десяти лет всё своё свободное время отдаёт занятиям с детьми. Рисунки начинающих художников, созданные под его руководством, неоднократно экспонировали на различных выставках в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, удостоены многими дипломами и наградами.

Сейчас в «Михайловском» работают над новой персональной выставкой графики Юрия Люкшина, добавила собеседница агентства.