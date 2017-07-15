В Великих Луках легковой автомобиль сбил пешехода

12:09, 15 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 15 июля, в 11:15 стало известно, что в Великих Луках на улице Холмская произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекались одна единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.