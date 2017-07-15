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Общество

ГИБДД Пскова проводит проверку пассажирских перевозок

В Пскове сотрудниками ГИБДД проводится мероприятие по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В целях усиления контроля за соблюдением перевозчиками положений законодательства об оснащении автобусов тахографами и иных требований по обеспечению безопасности перевозок в период с 6 по 20 июля 2017 года на территории областного центра проводится оперативно-профилактическое мероприятие.

Основные его задачи: осуществление контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителями, а также в целом требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами.

В ходе операции будет проверяться наличие у водителей допуска к пассажирским перевозкам, в том числе права управления транспортным средством соответствующей категории, прохождение стажировки на конкретном маршруте и конкретном типе транспортного средства, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдения режима труда и отдыха.

Личный состав ГИБДД УМВД России по городу Пскову ориентирован на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями автобусов, соблюдение правил перевозки пассажиров.

Такое внимание к водителям автобусов вполне понятно, ведь именно им доверены жизни многих людей.

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