Сотрудники Псковского музея проверили режим хранения иконы «Спас Елеазаровский»

14:20, 15 июля 2017, ПАИ

14 июля состоялся плановый осмотр состояния сохранности иконы «Спас Елеазаровский» («Спас Вседержитель»), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника. В присутствии специальной комиссии, которая состоит из сотрудников Псковского музея-заповедника, представителей Спасо-Елеазаровского монастыря и Псковской епархии, икона была извлечена из киота, осуществлен анализ состояния памятника. В ходе осмотра специалисты музея убедились, что икона содержится в условиях, которые обеспечивают ее сохранность.

Напомним, что «Спас Елеазаровский» (XIV век) является ценнейшим и одним из самых ранних образов древнерусской живописи. Икона почитается чудотворной.

Икона поступила в Псковский музей не ранее начала XX века. А в 1927 году была передана на реставрацию в Центральные государственные реставрационные мастерские (Москва). В 1928 году вернулась в Псковский губернский музей. «Спас Елеазаровский» долгие годы украшала выставку «Живопись древнего Пскова XIV-XVII вв.» в Поганкиных палатах.

В 2010 году в связи с обращением Псковской епархии и в соответствии с приказом Министерства культуры икона была передана на временное хранение в Елеазаровский монастырь. Для хранения древней святыни были созданы особые условия. Икона помещена в специальный киот, который поддерживает необходимые условия для хранения. Киот оборудован антивандальным стеклом. Специальное новейшее оборудование отслеживает состояние микроклимата в киоте и храме.