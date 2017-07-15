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Культура

Выставка «Россия начинается здесь» откроется в Пскове 21 июля

21 июля в 16:00 в выставочном зале главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, д. 7) состоится открытие выставки Николая Давыдова «Россия начинается здесь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Николай Давыдов - один из наиболее известных современных тверских живописцев, имеющий также всероссийское признание. Художник продолжает традиции русской школы реалистической живописи. Работает в основном в жанре пейзажа и натюрморта. Собственное творчество он сочетает с организаторской деятельностью по популяризации тверского искусства в различных регионах России и в зарубежных странах. 

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