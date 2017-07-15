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Опубликована программа фестиваля исторической реконструкции «Железный град-2017»

Стала известна программа фестиваля исторической реконструкции «Железный град-2017», который состоится 5-6 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Информационно-туристском центре региона.

«Ежегодно на протяжении более 10 лет в конце лета у стен Изборской крепости проходит фестиваль «Железный град». Реконструкторы из России, Прибалтики, Украины, Беларуси воссоздают быт, акцентируя внимание на этнографии и истории Руси, а также проводят показательные бои: конные и пешие турниры, состязания лучников, массовое сражение – бугурт», - подчеркнули в инфоценте.

Программа фестиваля:

5 августа, суббота

13.00 – 19.00 Средневековая ярмарка; детская площадка

14.00 – Торжественный проход и построение участников; представление клубов

14.20 – 15.30 Сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма, пеший турнир

15.30 – 16.00 Акустический концерт фолк-групп

16.00 – Историческая программа "XVII век в истории Изборска"

17.00 – Конные состязания

18.30 – Бугурт (полноконтактное массовое сражение)

19.30 – Концерт фолк-групп

6 августа, воскресенье

12.00 – 15.00 Средневековая ярмарка; историческая харчевня; детская площадка

13.00 – 14.30 Конный рыцарский турнир

14.30 – 15.00 Средневековая музыка

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