Фонд «Общественное мнение» и Высшая школа экономики исследуют Псковскую область на предмет городской мифологии и локальной идентичности

21:31, 15 июля 2017, ПАИ

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), Высшая школа экономики (ВШЭ) и Псковский государственный университет (ПсковГУ) с 20 по 30 августа организуют совместную исследовательскую экспедицию в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФОМ. Заявку на участие в ней можно подать до 17 июля по адресу info@fomlabs.ru. Участники экспедиции будут отобраны по конкурсу.

Как поясняется на сайте ФОМ, экспедиция в Псковскую область – это междисциплинарный проект, который объединит социологов, историков, а также художников, архитекторов и дизайнеров. Ее участники будут изучать «городскую мифологию, локальную идентичность, символы места». В итоге каждая команда, опираясь на материалы собственных исследований, разработает проект нового культурного объекта или маршрута.

В процессе изучения идентичности и «точек сборки» местных сообществ предполагается взятие интервью у краеведов, работников культуры и социальных активистов. Затем, «опираясь на собранные нарративы и собственные наблюдения, команды создадут художественные проекты». «Это может быть как целый музей, так и небольшая инсталляция», - поясняют организаторы. По их словам, «такие объекты нужны, чтобы закреплять в пространстве представления жителей о себе».

Экспедиция будет работать в Пушкиногорском, Порховском и Псковском районах. По ее результатам будет подготовлен буклет с исследовательскими материалами и проектами участников.