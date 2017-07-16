О повторении аномальных погодных явлений предупредил советник президента

10:53, 16 июля 2017, ПАИ

Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий предупредил о том, что аномальные погодные явления, которыми отмечено нынешнее лето, будут повторяться все чаще. Об этом он заявил на совместном форуме МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» в городе Вытегра, пишет РИА Новости.

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», — Александр Бедрицкий.

Он пояснил, что сейчас на атмосферные процессы существенное влияние оказывает таяние арктических ледников, и из-за сокращения объема ледяной шапки снижается температурный контраст между полюсами и экватором, что и приводит к погодным аномалиям.

Советник президента подчеркнул, что климатический фактор необходимо принимать во внимание, когда речь идет об общественной безопасности, чтобы снизить риски для населения и повысить эффективность работы экстренных служб.